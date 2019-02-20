В России стали реже выявлять ВИЧ

В 2018 году в стране впервые за шесть лет сократилось число выявленных ВИЧ-заболеваний, сообщает РБК в среду, 20 февраля, со ссылкой на данные Роспотребнадзора

Официально было зарегистрировано 86,5 тысяч пациентов с таким диагнозом, что на 2,1 тысячу меньше, чем годом ранее.

«Мы не можем сказать, что заболевших стало меньше, мы только можем сказать, что меньше стало выявленных. И то снижение очень незначительно. Его можно трактовать как колебание в рамках погрешности», — пояснил изданию завотделом борьбы со СПИДом НИИ эпидемиологии надзорного ведомства академик Вадим Покровский

Покровский добавил, что эпидемия ВИЧ в стране еще продолжается. За шесть предыдущих лет прирост выявленных ВИЧ-заболеваний составил 25 процентов.

В целом, по состоянию на осень прошлого года вирусом иммунодефицита человека заражены более 1,3 миллиона россиян.