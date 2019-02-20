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В России стали реже выявлять ВИЧ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В 2018 году в стране впервые за шесть лет сократилось число выявленных ВИЧ-заболеваний, сообщает РБК в среду, 20 февраля, со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Официально было зарегистрировано 86,5 тысяч пациентов с таким диагнозом, что на 2,1 тысячу меньше, чем годом ранее.
«Мы не можем сказать, что заболевших стало меньше, мы только можем сказать, что меньше стало выявленных. И то снижение очень незначительно. Его можно трактовать как колебание в рамках погрешности», — пояснил изданию завотделом борьбы со СПИДом НИИ эпидемиологии надзорного ведомства академик Вадим Покровский.
Покровский добавил, что эпидемия ВИЧ в стране еще продолжается. За шесть предыдущих лет прирост выявленных ВИЧ-заболеваний составил 25 процентов.
В целом, по состоянию на осень прошлого года вирусом иммунодефицита человека заражены более 1,3 миллиона россиян.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам 2017 года Россия, вместе с Украиной и Белоруссией, заняла первые позиции в Европе по темпу распространения ВИЧ. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сочла эти данные недостоверными.
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Новости , Вадим Покровский , ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА , Роспотребнадзор , РБК
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