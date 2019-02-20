Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина съел 2 кг камней в попытке успокоиться 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Из желудка жителя южнокорейского города Коян извлекли около двух килограммов камней, крышек от бутылок и монет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
54-летний мужчина обратился к врачу с жалобой на боль в животе. Его живот был раздут, а при пальпации под кожей ощущались объекты, напоминающие мелкие камни. Пациент признался, что часто глотает монеты и гравий, чтобы успокоиться.
Рентген показал, что его желудок полностью заполнен инородными телами. Первоначально проглоченные предметы планировали извлечь при помощи гастроскопа, однако их оказалось слишком много. Чтобы вынуть камни, бутылочные крышки и монеты, понадобилась хирургическая операция. Мужчина провел в больнице девять дней.
В 2018 году сообщалось, что в пищеварительном тракте жительницы Индии нашли полтора килограмма различных предметов, в том числе орехи, болты и ювелирные украшения. Врачи полагают, что женщина страдала акуфагией — редким психическим расстройством, вызывающим желание глотать острые предметы.
Последние новости
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез Умер Карл Лагерфельд
Комментарии
Новости
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Ученые нашли червей и медуз, которые лечат рак
Новости Наука
Звуки тела, которые мы привыкли не замечать
ЗОЖ Наука
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение