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Оптическая иллюзия вызывает «зависание мозга» 

ТК «Звезда» + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Задержку в работе отделов мозгов вызывает известная иллюзия Пинны-Брелштаффа со статичными, на первый взгляд, «пунктирными» кругами.
Китайские ученые выяснили, что известная оптическая иллюзия Пинны-Брелштаффа с нарисованными пунктирными кругами, вызывает небольшую задержку в работе отделов мозга. «Зависание» происходит в работе отделов мозга, отвечающих за восприятие движения.
При взгляде на оптическую иллюзию Пинны-Брелштаффа пунктирные круги кажутся либо вращающимися в разных направлениях, либо сужающимися и расширяющимися. В ходе эксперимента рисунок показывали людям и обезьянам. Люди должны были сообщить ученым, как, по их мнению, движутся круги в тот или иной момент. А макакам вживили для этого специальные электроды.
Оказалось, что и мозг человека, и мозг обезьяны, реагирует на оптическую иллюзию с задержкой: всем требуются на это дополнительные миллисекунды. Реальное же движение вызывало немедленную реакцию у всех испытуемых.
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