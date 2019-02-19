Названа самая полезная поза для сна

Как заявили специалисты, сон на боку способствует здоровому и крепкому сну.

Ученые из норвежского университета заявили, что сон на боку продлевает жизнь, поэтому она является самой полезной.

По словам специалистов, в этом положении на позвоночник оказывается наименьшее воздействие, это способствует здоровому и крепкому сну. Но людям, которые пережили инфаркт, или имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, спать на боку противопоказано, сообщает издание EurekAlert!.

Беременным врачи рекомендуют спать на левом боку, потому что такое положение благотворно влияет на кровообращение.

Также, как утверждают ученые, поза сна на боку препятствует храпу.