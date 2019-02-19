Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа самая полезная поза для сна 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Как заявили специалисты, сон на боку способствует здоровому и крепкому сну.
Ученые из норвежского университета заявили, что сон на боку продлевает жизнь, поэтому она является самой полезной.
По словам специалистов, в этом положении на позвоночник оказывается наименьшее воздействие, это способствует здоровому и крепкому сну. Но людям, которые пережили инфаркт, или имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, спать на боку противопоказано, сообщает издание EurekAlert!.
Беременным врачи рекомендуют спать на левом боку, потому что такое положение благотворно влияет на кровообращение.
Также, как утверждают ученые, поза сна на боку препятствует храпу.
ТК «Звезда»: последние новости
Ученые выявили новую страшную опасность курения Росздравнадзор изымает из аптек препарат «Эпистат» В больнице Петрозаводска объяснили инцидент с мужчиной на ступеньках
Новости
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Ученые нашли червей и медуз, которые лечат рак
Новости Наука
Звуки тела, которые мы привыкли не замечать
ЗОЖ Наука
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение