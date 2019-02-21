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В России принят закон о паллиативной помощи 

Lenta.ru + ещё 40 1 час назад
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о паллиативной помощи, передает «Интерфакс» в четверг, 21 февраля.
«Люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку», — объяснил его суть спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, перед принятием документ обсудили с экспертами и волонтерами, оказывающим помощь неизлечимо больным жителям страны, что позволило утвердить не абстрактные формулировки, а «нормы прямого действия».
Спикер Госдумы напомнил, что президент Владимир Путин 20 февраля в послании Федеральному Собранию попросил завершить работу над этим законом в кротчайшие сроки, так чтобы системы была настроена «на потребности конкретной семьи и конкретного человека».
Документ был внесен правительством в Госдуму в декабре прошлого года. В нем впервые прописали право человека на обезболивание, в том числе с использованием сильнодействующих наркотических лекарственных препаратов, как в специальных учреждениях, так и на дому.
Паллиативная помощь — это медикаментозная и психологическая поддержка, цель которой поддержать достойное качество жизни людей, страдающих тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями.
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Новости , Общество , Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН , ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН , Госдума , Интерфакс
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