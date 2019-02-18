Курение снижает шансы на выживание у пациентов с меланомой

Курение может ослабить иммунную систему пациента с раком кожи, как показало исследование.

Курение способно повредить иммунную реакцию против злокачественной меланомы и тем самым ещё сильнее снизить шансы пациентов на выживание, как показало исследование. Злокачественная меланома — это наиболее агрессивная и смертоносная разновидность рака кожи, которая быстро дает метастазы. И вот теперь выяснилось, что курящие пациенты с меланомой на 40% реже остаются в живых через 10 лет после установки диагноза, чем те, кто ранее никогда не курил.

Авторы исследования из Университета Лидса сравнили иммунную систему пациента с оркестром. Когда все музыканты работают сообща, это рождает прекрасную музыку. Однако курение нарушает слаженную работу коллектива, то есть иммунитета. В результате отдельные музыканты продолжают играть, но несинхронно с другими, из-за чего иммунитет и не оказывает должного воздействия на опухоли.

Курение может напрямую влиять на то, как организм курильщика справляется с меланомой. Следовательно, шансы на выживание у любителей сигарет существенно ограничиваются. А это делает отказ от курения ещё более важным событием в жизни любого человека.