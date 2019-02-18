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Склонность к депрессии определят по зубам человека 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Неожиданный признак определили эксперты, который указывает на предрасположенность к ментальным расстройствам. Так, будущие проблемы оказались связаны с состоянием зубов.
Итак, врачи из больницы Массачусетса исследовали молочные зубы 37 несовершеннолетних в возрасте шести лет. Результаты показали, что те, у кого эмаль была тонкой, испытывали серьезные сложности с концентрацией внимания и часто проявляли агрессию.
Подобные симптомы в будущем способны перерасти в настоящую депрессию, а затем биполярное расстройство и даже шизофрению. Известно, что зубы будущего эмбриона начинают формироваться в первые несколько месяцев беременности. Авторы исследования предположили, что на их состоянии отражаются неблагоприятные факторы, повлиявшие на малыша до рождения и в первые годы жизни.
К примеру, если будущей матери не хватает питательных веществ, то у младенца возникнут серьезные проблемы с зубами. По этой же причине в более сознательном возрасте у этого ребенка может развиться и психические отклонения, передает The Independent.
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