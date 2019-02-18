Склонность к депрессии определят по зубам человека

Неожиданный признак определили эксперты, который указывает на предрасположенность к ментальным расстройствам. Так, будущие проблемы оказались связаны с состоянием зубов.

Итак, врачи из больницы Массачусетса исследовали молочные зубы 37 несовершеннолетних в возрасте шести лет. Результаты показали, что те, у кого эмаль была тонкой, испытывали серьезные сложности с концентрацией внимания и часто проявляли агрессию.

Подобные симптомы в будущем способны перерасти в настоящую депрессию, а затем биполярное расстройство и даже шизофрению. Известно, что зубы будущего эмбриона начинают формироваться в первые несколько месяцев беременности. Авторы исследования предположили, что на их состоянии отражаются неблагоприятные факторы, повлиявшие на малыша до рождения и в первые годы жизни.