Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Закон о квотировании выбросов обсудят с региональными депутатами 

Аргументы Недели + ещё 24 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Закон о квотировании выбросов промышленных предприятий будет обсуждаться с участием региональных депутатов. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
— Чтобы как можно быстрее реализовать поручения президента, мы договорились создать рабочую группу. Она системно займется выработкой предложений по подготовке законопроектов. Законы, которые нам необходимо будет принимать, как правило, касаются совместного ведения, — подчеркнул Вячеслав Володин.
Как сообщает агентство Полит74, в Челябинской области заявление президента о необходимости принятия закона о сводных выбросах считают ключевым. Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов, председатель думского комитета по экологии, подчеркнул, что с инициативой принятия закона губернатор Борис Дубровский выступил еще в 2016 году. С тех пор из-за противодействия промышленников принятие этого нормативного акта затягивалось.
— Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время закон о сводных расчетах будет внесен Правительством в Государственную Думу, чтобы он мог быть принят в весеннюю сессию, как того потребовал президент, — подчеркивает Владимир Бурматов.
Депутат заверил, что при поддержке министра природы Дмитрия Кобылкина депутаты будут добиваться максимально оперативного внесения закона в Госдумы, и работать с ним для разработки механизмов использования регионами. Владимир Бурматов уверен, что закон будет востребован региональными правительствами для воздействия на предприятия-загрязнители.
Аргументы Недели: последние новости
Будущие врачи могут остаться должны государству В Минздраве рассказали, как прожить на 7 лет дольше Стало известно, какая поза для сна поможет сохранить здоровье
Комментарии
Новости , Политика , Дмитрий Кобылкин , Владимир Бурматов , БОРИС ДУБРОВСКИЙ , ВЛАДИМИР ПУТИН , ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН , Госдума
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Ученые нашли червей и медуз, которые лечат рак
Новости Наука
Звуки тела, которые мы привыкли не замечать
ЗОЖ Наука
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение