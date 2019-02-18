Российская фирма Unim, портфельная компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и резидент фонда "Сколково", разработала и обучила нейросеть выявлять метастазы рака в организме человека, говорится в сообщении компании.
Метастаз — отдалённый вторичный очаг патологического процесса. Выявить метастазы необходимо, чтобы правильно определить стадию рака, иначе пациент получит недостаточное лечение и может лишиться шанса выздороветь. По данным Международного агентства по исследованию рака, Россия в 2018 году заняла пятое место в мире по числу смертей онкологических больных. Согласно информации Минздрава РФ, число больных раком в России в 2017 году достигло 3,5 миллиона человек, онкологический диагноз получают около 600 тысяч россиян в год, отмечается в сообщении.
По данным компании, нейросеть в сотни раз сокращает объем рабочего времени врача на определение метастазов. Врач за 10 секунд может получить данные, есть ли в исследуемом материале похожие на метастазы образования и где они находятся. В обычной ситуации врач тратит на это не менее получаса.
Нейросеть создана на базе анализа более 60 терабайт диагностических данных, в ее обучении участвовали десятки врачей-патоморфологов. Нейросеть используется в тестовом режиме в собственной лаборатории компании. С ее помощью оценены данные 600 пациентов, уже имеющих диагноз.
"Нейросети выводят гистологию на совершенно новый уровень. Уже в ближайшие пару лет мы увидим новый уровень доказательности и точности онкологической диагностики. У врача появится надежный помощник, который значительно снизит его трудозатраты и значительно повысит эффективность работы",
— приводятся в сообщении слова гендиректора Unim Алексея Ремеза.
Компания Unim была создана в 2014 года. Она разрабатывает новые инструменты для диагностики онкологических заболеваний. Инвесторы компании — ФРИИ, Medme, а также замгендиректора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов. Компания является резидентом фонда "Сколково".