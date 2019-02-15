Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа смертельная опасность культурных растений 

Lenta.ru 3 часа назад
Ученые Университета Вашингтона выяснили, что воздействие глифосата, самого широко используемого гербицида, повышает риск развития рака более чем на 40 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты провели метаанализ научных работ, опубликованных в период 2011-2018 годов, включая исследование, в котором приняли участие более 54 тысяч человек, занимающихся обработкой растений пестицидами. Оказалось, что глифосат увеличивает риск формирования неходжкинской лимфомы на 41 процент. Эти данные согласуются с выводами Международного агентства исследования рака, которое в 2015 году классифицировало глифосат как вероятный канцероген для человека.
Глифосат впервые применялся в качестве гербицида в 1974 году. Его использование в сельскохозяйственной промышленности резко возросло с середины 2000-х годов, когда была введена практика применения гербицидов незадолго до сбора урожая. В результате зерновые культуры в настоящее время могут содержать больше токсичных веществ, чем раньше.
Последние новости
Первый канал отстранил Друзя и главреда «Кто хочет стать миллионером?» Названа вероятная страна следующего Майдана Объявился виновник массового заражения профилей «ВКонтакте» вредоносной ссылкой
Комментарии2
Новости , Видео
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
Готов законопроект о запрете продажи алкоголя до 21
ЗОЖ
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Почему толстеют дети в России
ЗОЖ
Почему мутирует грипп
Наука
Популярное лекарство признали опасным для жизни
Болезни и лекарства
Как роботы оперируют пациентов
Наука Новости
Особенности тела, которые есть лишь у немногих
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение