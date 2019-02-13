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Создан первый идентичный натуральной кости имплант 

News.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: News.ru
Новые протезы для человеческих конечностей разработали в России. Они имеют пористую структуру, которую заполняют ткани, в результате чего имплант становится частью тела.
Идеально подходящего для этих целей материала до сих пор не существует, сообщают «Известия». Протезы изготавливают из медицинской стали и титана. В результате они сильно отличаются от кости человека.
Также подобные импланты не позволяют организму создавать сильные ткани, так как забирают всю нагрузку на себя. Поэтому врачи возлагают большие надежды на это изобретение.
Испытания новой разработки на животных уже ведутся. Однако на рынке она появится не раньше, чем через 3-4 года.
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