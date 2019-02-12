Россияне стали чаще болеть раком мозга

Врачи все чаще фиксируют у россиян такое заболевание, как опухоль головного мозга. За последние 10 лет примерно на 5% выросло число заболевших этим страшным недугом, такие данные озвучил News.ru вице-президент РАН , руководитель Отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава РФ Владимир Чехонин . Он отметил, что число больных злокачественными новообразованиями головного мозга увеличивается год от года.

Причины такой тенденции не установлены. Но Владимир Чехонин, не исключает, что определенное влияние на развитие заболевания могут оказывать смартфоны.

«Эту гипотезу (о влиянии смартфонов на развитие онкозаболеваний — ред.) пока никто не подтвердил, но не опроверг. Я думаю, в ближайшее десятилетие удастся получить точный ответ на этот вопрос»,

— сообщил Чехонин News.ru.

Также факторами, провоцирующими развитие рака мозга, врачи считают радиацию, канцерогены, гормональный сбой, вирусные инфекции.

Злокачественные новообразования головного мозга очень коварны. На начальных стадиях они почти не проявляют себя. Человек чувствует себя здоровым. Боли и головокружения случаются уже на 3-ей и 4-ой стадиях, когда спасти больного практически невозможно. Пятилетняя выживаемость в запущенных стадиях не превышает 30-40%.

Опухоли головного мозга составляют до 6% всех новообразований в организме человека. Частота их встречаемости колеблется от 10 до 15 случаев на 100 тыс. человек.

В России каждый год злокачественные новообразования головного мозга диагностируют у 500 тысяч человек. При этом каждый пятый из заболевших умирает в первый же год.

Все они были больны самой распространённой разновидностью опухоли головного мозга — глиобластомой. Она считается самой опасной формой онкологического поражения. При ней клетки самовоспроизводятся с огромной скоростью. Пациенты с таким диагнозом живут от силы полтора года.

Владимир Чехонин анонсировал новое лекарство, которое начнут применять уже в конце октября этого года. Разработанный учеными РАН инновационный препарат будет лечить злокачественные новообразования головного мозга даже на поздней стадии. Препарат будут выпускать в форме инъекций.

Лекарство будет действовать непосредственно на поражённый очаг мозга, минуя здоровые ткани. Разработчикам удалось добиться быстрого и точного воздействия на злокачественную опухоль. Название лекарства пока не раскрывается.