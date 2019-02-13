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В теле человека нашли две тысячи новых бактерий 

Российская Газета + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Ученые нашли почти две тысячи новых видов бактерий, живущих в нашем кишечнике. По статистике, микробов в нем в 10 раз больше, чем всех остальных клеток человека, сообщает РИА Новости.
Большинство из этих микроорганизмов исследователям были давно известны. Однако некоторые микробы оказались такими "неуловимыми", что обнаружить их удалось только с помощью самых современных генетических методов.
Исследования помогут создать полную "карту" пищеварительной системы человека. Позволят понять, как она влияет на наше здоровье, как возникают болезни кишечника и желудка,
— говорит доктор Тревор Лоули из Института Сангера в Хинкстоне.
Большинство микроорганизмов, живущих у нас в кишечнике, — полезные: участвуют в обмене веществ, формируют иммунитет. Исследования показывают, что худые люди в среднем имеют более разнообразную и "здоровую" микрофлору. При этом жирная пища провоцирует размножение бактерий, ускоряющих развитие ожирения и рака прямой кишки.
Как ученые определяют "микробный" состав кишечника? Берут и анализируют некий "суп", состоящий из ДНК всех живущих в нем микроорганизмов (метагеном). Британские генетики изучили и сравнили примерно 12 тысяч разных образцов такого "супа". Из этих метагеномов они воссоздали примерно 40 тысяч полных и еще 52 тысячи частичных геномов бактерий. Затем сравнили их с уже известными образцами. В итоге оказалось, что почти две тысячи из них были неизвестны ученым. Многие были найдены в образцах микрофлоры жителей Южной Азии и Африки.
Такая региональная специфика, как считают ученые, особенно важна при анализе распространения болезней желудка и кишечника.
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