В теле человека нашли две тысячи новых бактерий

Ученые нашли почти две тысячи новых видов бактерий, живущих в нашем кишечнике. По статистике, микробов в нем в 10 раз больше, чем всех остальных клеток человека, сообщает РИА Новости

Большинство из этих микроорганизмов исследователям были давно известны. Однако некоторые микробы оказались такими "неуловимыми", что обнаружить их удалось только с помощью самых современных генетических методов.

Исследования помогут создать полную "карту" пищеварительной системы человека. Позволят понять, как она влияет на наше здоровье, как возникают болезни кишечника и желудка,

— говорит доктор Тревор Лоули из Института Сангера в Хинкстоне.

Большинство микроорганизмов, живущих у нас в кишечнике, — полезные: участвуют в обмене веществ, формируют иммунитет. Исследования показывают, что худые люди в среднем имеют более разнообразную и "здоровую" микрофлору. При этом жирная пища провоцирует размножение бактерий, ускоряющих развитие ожирения и рака прямой кишки.

Как ученые определяют "микробный" состав кишечника? Берут и анализируют некий "суп", состоящий из ДНК всех живущих в нем микроорганизмов (метагеном). Британские генетики изучили и сравнили примерно 12 тысяч разных образцов такого "супа". Из этих метагеномов они воссоздали примерно 40 тысяч полных и еще 52 тысячи частичных геномов бактерий. Затем сравнили их с уже известными образцами. В итоге оказалось, что почти две тысячи из них были неизвестны ученым. Многие были найдены в образцах микрофлоры жителей Южной Азии и Африки.

Такая региональная специфика, как считают ученые, особенно важна при анализе распространения болезней желудка и кишечника.