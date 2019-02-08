Биохакеры создадут генномодифицированных людей

Антонио Регалдо, главному редактору рубрики о биомедицине издания MIT Technology Review, анонимно прислали презентацию стартапа «designer baby startup», дословно стартапа по моделированию детей. В описании проекта рассказывалось об экспериментах по изменению ДНК в сперматозоидах будущего отца, возможности моделирования будущего ребенка под запрос клиента, и миллиардные доходы в будущем от такого предприятия. В документе говорилось также, что эксперименты на мышах, проводимые в украинской лаборатории, прошли удачно, и сейчас в планах компании следующий шаг — эксперимент на человеке. Также заявлялось, что первые добровольцы уже есть. Автором стартапа назывался известный программист Брайан Бишоп, заработавший состояние на рынке криптовалют. Одиозный инвестор известен не только как богач, но и как трансгуманист, считающий, что человека можно улучшить с помощью технологий, и этот шаг будет новой страницей в истории человечества.

Дословно Biohacking переводится как «взлом биологии», т.е. изменение природы. Степень взлома может быть разной — от диет до модификации генов, позволяющих избежать болезней вроде рака, ВИЧ, диабета или оспы. Создание генномодифицированных людей запрещено в большинстве цивилизованных стран. И если на ученых биогенетиков и биофизиковв сообщество повлиять может, то на биохакеров, готовых на подпольные эксперименты, и обладающих для этого достаточным капиталом, — нет.

Еще в мае прошлого года Брайан Бишоп совместно с бывшим сотрудником биотехнологической компании Максом Берри открыли компанию, «ориентированную на производство смоделированных детей». В ноябре 2018 разразился скандал с китайским биофизиком Хе Цзянькуем, который создал первых генномодифицированных детей, девочек-двойняшек Нана и Лулу. С помощью редактора генома CRISPR — Cas9 был отредактирован ген CCR5, что давало устойчивость к оспе, холере и ВИЧ. Мировое научное сообщество осудило эксперимент как неэтичный. Однако, оказалось, что это событие только стимулировало биохакеров-самоучек к более активной деятельности. Большинство из них скептически относится к законам, а возможности платежей лабораториям и специалистам через анонимные ресурсы «развязывают руки». Непрогнозируемые и неконтролируемые результаты подобных экспериментов заставляют представить любых фантастических существ, которых придет в голову заказать тому или иному клиенту. На официальный запрос изданияMIT Technology Review Брайан Бишоп ответил, что до опытов с геномом человека их компания еще не дошла. И подчеркнул, что его стремлением является избавление человечества от физических болезней и аномальных отклонений.

Нужно отметить, что биотехнологии являются одной из самых привлекательных отраслей на инвестиционном рынке. Сфера разработок — от имплантов и антидепрессантов до биочипов. Например, Илон Маск основал компанию Neuralink, которая разрабатывает нейрогарнитуры для слияния человека и искусственного интеллекта.