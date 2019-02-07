Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найдено неожиданное средство от старения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые из США обнаружили, что препарат ламивудин, применяющийся для лечения ВИЧ-инфекции, может использоваться также для борьбы с хроническим воспалением и другими признаками старения. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Ламивудин является ингибитором обратной транскриптазы (ревертазы) — фермента, который катализирует синтез ДНК на основе молекулы РНК. Транскриптаза важна для обеспечения жизненного цикла вирусов, которые таким образом производят вирусную ДНК и встраивают ее в геном клетки-хозяина. Ученые показали, что ревертаза необходима для копирования особых фрагментов ДНК — L1. Последние являются мобильными генетическими элементами или транспозонами — участками ДНК, способными к передвижению и копированию в пределах генома.
В стареющих клетках, в которых нарушается механизм деления, L1 вырываются из-под клеточного контроля. В ответ на их размножение в клетке развиваются воспалительные реакции, которые распространяются на соседние, здоровые клетки. Ламивудин уменьшал воспалительные процессы и подавлял проявление секреторного фенотипа, ассоциированного со старением. У 20-месячных мышей препарат за шесть месяцев приема способствовал исчезновению признаков потери жира и мышц, а также рубцевания почек.
В будущем исследователи планируют приступить к клиническим испытаниям с участием людей, страдающих от артрита и болезни Альцгеймера.
Последние новости
Россия рассказала о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие На устойчивый интернет в России потратят 20 миллиардов рублей
Комментарии
Новости
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Как нельзя лечить ОРВИ
Новости Еда
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Названа причина смертности 70% мужчин в России
Новости
Россия победила краснуху
Наука ЗОЖ
Опасные инфекции, которые живут в еде
Болезни и лекарства
Простые способы быстро похудеть
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
Продавать табак только 100-летним предлагают в США
ЗОЖ
Россиян предупредили о распространении гриппа
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение