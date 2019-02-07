В Китае нашли партию иммуноглобулина с ВИЧ

Власти Китая ведут расследование в связи с данными о том, что в партии произведенного в Шанхае иммуноглобулина человека для внутривенных инъекций могут содержаться антитела к ВИЧ, говорится в заявлении государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР.

Управление во вторник получило уведомление от комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР о том, что в партии 20180610Z, произведенной шанхайской компанией Meheco Xinxing Pharma, могут быть антитела к ВИЧ. После этого началось расследование, в ходе которого были проведены проверки на самом предприятии, а также у поставщиков сырья, включая плазму крови и других компонентов.

Власти выпустили уведомление о немедленном прекращении использования по всей стране соответствующей продукции компании, ее распространения и дальнейшего производства. Meheco Xinxing Pharma должна оперативно отозвать с рынка всю партию для дальнейшего расследования.

В государственных лабораториях Шанхая и провинции Цзянсу, где компания в основном распространяла свою продукцию, была проведена независимая экспертиза партии иммуноглобулина на содержание антител к ВИЧ, гепатиту B и C, результаты во всех случаях проверки были отрицательными.

Помимо этого, анализы на соответствующие заболевания была взяты у ряда пациентов, которым ввели иммуноглобулин данной партии, все результаты проверок также отрицательны. Там не менее, установить и проверить всех, кто получил соответствующие инъекции, пока не удалось, поэтому делать выводы и закрывать расследование власти не торопятся.

Расследование началось после того, как у ребенка в провинции Цзянсу во время медосмотра был обнаружен ВИЧ. Дальнейшие проверки показали, что ребенок здоров. Тем не менее, власти решили не подвергать жителей страны риску и инициировали полномасштабное расследование.