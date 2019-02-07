Певица оглохла после пластики в Москве

Московские следователи заинтересовались делом женщины, которая частично оглохла и испытала сильные боли после посещения клиники в Москве. Об этом ТВЦ.RU сообщила представитель СК по Москве Юлия Иванова.

Предварительно, инцидент произошел еще летом 2017 года в учреждении на Новом Арбате, куда пострадавшая пришла делать пластическую процедуру. Иванова рассказала, что женщина получила телесные повреждения.

Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что певица Елена Демидова в клинике на Новом Арбате сделала пластическую операцию, в ходе которой хирург проколол ей слюнные железы и подъязычный нерв. В итоге женщина частично потеряла слух.

На опубликованном изданием видео она пожаловалась на непрофессионализм врача, который проводил операцию. Она рассказала, что до сих пор находится на реабилитации.