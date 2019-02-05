Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа смертельная опасность просмотра телевизора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых выяснила, что у молодых людей, долго сидящих в том числе за просмотром телевизора, повышается риск развития рака кишечника. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Известно, что во всем мире повысилась заболеваемость колоректальным раком среди людей младше 50 лет. Это ярко контрастирует с тем фактом, что пожилые люди стали реже страдать от этого типа злокачественных опухолей. Новообразования в более молодом возрасте обладают другими молекулярными характеристиками, то делает их агрессивнее. Они чаще обнаруживаются на поздних стадиях развития, что способствует более высокой смертности.
Специалисты проанализировали данные о 89 278 женщинах, полученные в ходе долговременного исследования Nurses' Health Study II. Они оценили, сколько времени участницы проводили в сидячем положении тела. За два десятилетия исследования были выявлены 118 случаев колоректального рака в молодом возрасте. Оказалось, что просмотр телевизора более часа в день увеличивает риск заболевания на 12 процентов, а более двух часов — на 70 процентов. На эту связь не влияет индекс массы тела и физические упражнения, что указывает на то, что малоподвижный образ жизни является отдельным фактором развития рака.
Последние новости
В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья Опровергнута связь Бастрыкина с кланом Арашуковых На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
Комментарии
Новости
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
Опасные инфекции, которые живут в еде
Болезни и лекарства
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
Продавать табак только 100-летним предлагают в США
ЗОЖ
Морозы заменяют косметолога и тренера
ЗОЖ
Как правильно выбирать лекарства
Болезни и лекарства
Как быть активным даже в старости
ЗОЖ
Выявлена неожиданная опасность домашних кошек
Болезни и лекарства Новости
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение