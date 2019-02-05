Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа

Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в 43 субъектах Российской Федерации, сообщила во вторник начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова в эфире телеканала "Россия-24".

"За последнюю неделю, а мы анализируем данные за прошедшую (пятую) неделю текущего года, эпидпорог превышен в 43 субъектах Российской Федерации, но уровни превышения эпидемиологического порога от 11%, это невысокий уровень, до в два раза. В большинстве регионов, где превышен эпидпорог, превышение не столь высокое — до 60%", — сказала она.

Ежлова назвала пять регионов страны, где эпидпорог превышен более чем в два раза: Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Алтайский край и Республика Бурятия.