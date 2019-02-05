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Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа 

ТАСС 3 часа назад
Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в 43 субъектах Российской Федерации, сообщила во вторник начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова в эфире телеканала "Россия-24".
"За последнюю неделю, а мы анализируем данные за прошедшую (пятую) неделю текущего года, эпидпорог превышен в 43 субъектах Российской Федерации, но уровни превышения эпидемиологического порога от 11%, это невысокий уровень, до в два раза. В большинстве регионов, где превышен эпидпорог, превышение не столь высокое — до 60%", — сказала она.
Ежлова назвала пять регионов страны, где эпидпорог превышен более чем в два раза: Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Алтайский край и Республика Бурятия.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с членами правительства заявила, что эпидемия гриппа в 2019 году не превысит порога средней интенсивности.
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Новости , Видео , Вероника Скворцова , Роспотребнадзор
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