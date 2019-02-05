Стало известно, почему мужчины живут меньше женщин

Ученые выяснили, из-за чего мужчины живут меньше, чем женщины. По словам специалистов, причин для этой тенденции несколько.

Так, например, мужчины умирают раньше из-за наличия Х-хромосомы, которая содержит жизненно важные гены. Если она ломается в организме женщины, то ее заменяет запасная, а вот у мужчин второй хромосомой является «бесполезная» Y. Получается, что мужские эмбрионы слабее, чем женские из-за генных мутаций. Это часто становится причиной частых смертей мальчиков в утробе матери на поздних сроках беременности.

Вторая причина — гормональные изменения в подростковом возрасте. У молодых людей происходит всплеск тестостерона, который может привести к совершению потенциально опасных для жизни действий.