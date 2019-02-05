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Мужской мозг стареет быстрее женского 

Мир24 + ещё 1 5 часов назад
Фото: Мир24
Мужской мозг стареет быстрее, чем женский — такой вывод сделали ученые Медицинской школы Вашингтонского университета.
В соответствующем исследовании приняли участие 200 взрослых людей обоего пола. Они прошли через процедуру компьютерной томографии, показывающей, в частности, скорость метаболизма, которая меняется с возрастом, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.
Данные показали, что мозг женщин в среднем на три года моложе, чем мозг их ровесников-мужчин.
Известно, что главным «топливом» для мозга является глюкоза. Но с годами способ ее переработки меняется.
У молодых людей большая часть питательных веществ уходит на процесс под названием «аэробный гликолиз», который способствует развитию и росту клеток. Постепенно его интенсивность снижается, достигая минимальных показателей примерно к 60 годам.
Ученые решили выяснить, отличается ли метаболизм у мужчин и женщин или же проходит у всех людей одинаково.
Они проанализировали данные 121 женщины и 84 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет при помощи искусственного интеллекта.
Алгоритм обучили определять возраст человека по состоянию его мозга. Но женщинам он давал в среднем на 3,8 лет меньше их хронологического возраста, а мужчинам «прибавлял» 2,4 года.
Различия в «возрасте» мозга обнаружили не только у пожилых, но и у двадцатилетних участников.
Причину такого явления ученые объяснить не смогли. Но намерены продолжать научную работу, чтобы определить, в частности, входят ли мужчины в «группу риска» по болезни Альцгеймера.
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