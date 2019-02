Мужской мозг стареет быстрее женского

Мужской мозг стареет быстрее, чем женский — такой вывод сделали ученые Медицинской школы Вашингтонского университета.

В соответствующем исследовании приняли участие 200 взрослых людей обоего пола. Они прошли через процедуру компьютерной томографии, показывающей, в частности, скорость метаболизма, которая меняется с возрастом, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Данные показали, что мозг женщин в среднем на три года моложе, чем мозг их ровесников-мужчин.

Известно, что главным «топливом» для мозга является глюкоза. Но с годами способ ее переработки меняется.

У молодых людей большая часть питательных веществ уходит на процесс под названием «аэробный гликолиз», который способствует развитию и росту клеток. Постепенно его интенсивность снижается, достигая минимальных показателей примерно к 60 годам.

Ученые решили выяснить, отличается ли метаболизм у мужчин и женщин или же проходит у всех людей одинаково.

Они проанализировали данные 121 женщины и 84 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет при помощи искусственного интеллекта.

Алгоритм обучили определять возраст человека по состоянию его мозга. Но женщинам он давал в среднем на 3,8 лет меньше их хронологического возраста, а мужчинам «прибавлял» 2,4 года.

Различия в «возрасте» мозга обнаружили не только у пожилых, но и у двадцатилетних участников.

Причину такого явления ученые объяснить не смогли. Но намерены продолжать научную работу, чтобы определить, в частности, входят ли мужчины в «группу риска» по болезни Альцгеймера.