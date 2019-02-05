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Ученые нашли бактерии, связанные с депрессией 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники Левенского католического университета в Бельгии провели исследование. Они сравнили микробиомы (совокупность микроорганизмов человеческого кишечника — прим.ред) здоровых и людей больных депрессией.
В исследовании приняли участие 1054 бельгийца, части из которых был поставлен диагноз «депрессия». Выяснилось, что у людей с депрессивным расстройством, вне зависимости принимали те антидепрессанты или нет, была нехватка бактерий родов Coprococcus и Dialister. В тоже время, число бактерий Flavonifractor, наоборот, было выше. Пишет журнал Science.
По мнению ученых, данные исследования в будущем могут привести к новым методам лечения депрессивных расстройств.
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