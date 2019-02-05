Назван новый способ победить рак

Ученые Университета Солфорда (Великобритания) разработали новый способ выявления раковых стволовых клеток, из которых развивается вся остальная злокачественная опухоль. По словам исследователей, точечная обработка этих клеток лекарственными препаратами поможет превратить новообразование в хроническое заболевание, значительно увеличив продолжительность жизни больного. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты изучили образцы раковых клеток, выделенных из опухоли молочной железы человека, и выяснили, что злокачественные стволовые клетки, составляющие 0,2 процента всей клеточной популяции, имеют особые отличительные признаки. Эти клетки генерируют огромное количество энергии и быстро размножаются в суспензии, не нуждаясь в закреплении к ткани. Последнее свойство помогает их метастазированию, то есть перемещению через кровеносные сосуды и проникновению в другие ткани и органы, где формируются вторичные очаги опухоли — метастазы.

Исследователи также обнаружили, что этот тип клеток способен к фосфоресцированию, то есть излучению поглощенной световой энергии в течение продолжительного периода времени. По словам ученых, следующим шагом будет поиск препаратов, подавляющих их рост. Таким средством может быть рибоциклиб, являющийся ингибитором клеточного цикла и уже одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.