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Назван новый способ победить рак 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Солфорда (Великобритания) разработали новый способ выявления раковых стволовых клеток, из которых развивается вся остальная злокачественная опухоль. По словам исследователей, точечная обработка этих клеток лекарственными препаратами поможет превратить новообразование в хроническое заболевание, значительно увеличив продолжительность жизни больного. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты изучили образцы раковых клеток, выделенных из опухоли молочной железы человека, и выяснили, что злокачественные стволовые клетки, составляющие 0,2 процента всей клеточной популяции, имеют особые отличительные признаки. Эти клетки генерируют огромное количество энергии и быстро размножаются в суспензии, не нуждаясь в закреплении к ткани. Последнее свойство помогает их метастазированию, то есть перемещению через кровеносные сосуды и проникновению в другие ткани и органы, где формируются вторичные очаги опухоли — метастазы.
Исследователи также обнаружили, что этот тип клеток способен к фосфоресцированию, то есть излучению поглощенной световой энергии в течение продолжительного периода времени. По словам ученых, следующим шагом будет поиск препаратов, подавляющих их рост. Таким средством может быть рибоциклиб, являющийся ингибитором клеточного цикла и уже одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
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Новости , Болезни и лекарства
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