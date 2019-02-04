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ВОЗ: Многие виды рака можно предотвратить 

Мир24 + ещё 5 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала неутешительную статистику: ежегодно рак диагностируют у 18 миллионов человек. Однако, как считают специалисты, многие виды заболевания можно предотвратить, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника гендиректора ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью Светлану Аксельрод.
По ее словам, самые распространенные виды заболевания на сегодняшний день это: рак легких, рак груди, колоректальный рак, рак простаты, немеланомный рак кожи и рак желудка.
Аксельрод отметила, что в Европе наиболее распространены рак груди, колоректальный рак, рак легких, простаты и мочевого пузыря. В России на седьмом месте по распространенности находится рак шейки матки.
В ВОЗ уверены, что этот вид рака можно предотвратить, в том числе благодаря вакцинациям девочек от ВПЧ, скринингу женщин в возрасте от 30 до 49 лет и предоставлению качественного лечения и паллиативной заботы для женщин, которым диагностировали это заболевание.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в России было зафиксировано 617 новых случаев возникновения онкологических заболеваний среди населения. Это на 20 тысяч больше, чем в 2017-м.
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Новости , ВОЗ , РИА Новости
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