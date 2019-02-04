Число пациентов с онкологией продолжит расти

Число пациентов, у которых обнаруживается рак, продолжит увеличиваться в России, связано это с изменениями в национальной противораковой службе, заявил директор Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди.

Ранее сообщалось, что в России по итогам 2018 года было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году, всего на онкологическом учете в стране состоит 3,63 миллиона человек.

"Мы сегодня переформатируем национальную противораковую службу для того, чтобы достичь показателей выживаемости, — это неизбежно будет приводить к тому, что будет увеличиваться число пациентов", — сказал Стилиди на пленарном заседании конференции о гибридных технологиях в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Министерство здравоохранения РФ разработало и начало реализацию национального проекта "Здравоохранение", в который входит федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". В рамках реализации нацпроекта планирует строительство нескольких онкологических диспансеров, а также организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи в регионах.