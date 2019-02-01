Ученые нашли различия в мозге богатых и бедных

Как оказалось, бедные и богатые люди отличаются не только степенью достатка, но и физиологией.

У людей из обеспеченных семей тоже наблюдаются незначительные изменения в структуре мозга. Согласно исследованиям нейробиологов из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета , у богатых детей более толстая кора в теменной и височной зонах, отвечающих за зрительное восприятие и участвующих в процессах мышления. Эти же зоны ответственны за долговременную память, сообщает РИА Новости

Как отмечают исследователи, это объясняет успеваемость обеспеченных детей в школе и вузе, которая в среднем выше, чем у детей из семей со скромным достатком.