Ученые заявили, что «совы» и «жаворонки» отличаются на генетическом уровне

Ученые из Соединенных Штатов Америки и Великобритании выяснили, что «совы» и «жаворонки» отличаются друг от друга на генетическом уровне, а смещение циклов сна и бодрствования у людей заключена в ДНК.

Чтобы выяснить, как генетика влияет на склонность к ранним или поздним пробуждениям, ученые изучили геномы 700 тысяч человек. Перед экспериментом все они заполнили анкеты, в которой указали, к какому типу они себя относят: к «совам» или «жаворонкам».

Сравнив геномы участников исследования, ученые обнаружили множество генетических локусов. Именно они определяют, будет ли человек «совой» или «жаворонком». Все эти выявленные локусы сосредоточены в мозге или сетчатке глаза и влияют на режим сна, независимо от его качества и продолжительности.

При этом ученые отметили, что искусственный свет, питание и образ жизни влияют на режим сна человека больше, нежели наследственность.

Кроме того, по мнению исследователей, быть «совой» гораздо опаснее, поскольку бодрствование по ночам может стать причиной развития психических заболеваний, таких как шизофрения, а также провоцирует депрессию. Результаты исследования публикует издание ZME Science.