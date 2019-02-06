Россиян предупредили о распространении гриппа

Роспотребнадзор предупредил о широком распространении гриппа

Широкое распространение гриппа зарегистрировано в 26 европейских странах, по информации Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщается на сайте Роспотребнадзора

"В 26-ти странах Европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа … Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ, активность гриппа в странах Европейского региона продолжает расти, среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипа A (H1N1) 09, A (H3N2)",

— говорится в сообщении.

Сообщается, что в девяти странах зафиксированы региональное вспышки заболевания, в пяти странах — локальные. Еще в пяти странах зафиксированы спорадические случаи гриппоподобных заболеваний.