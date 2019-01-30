Названа новая опасность частого употребления алкоголя

Ученые Ратгерского университета (США) выяснили, что чрезмерное употребление спиртных напитков, а также хронический алкоголизм приводят к длительным изменениям в активности генов. В результате у человека возникает еще большая тяга к алкоголю. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты изучили гены, участвующие в регуляции поведения: PER2 и POMC. Первый отвечает за работу биологических часов организма, а второй формирует реакцию на стресс. В исследовании приняли участие умеренно пьющие, а также люди, употребляющие значительное количество алкоголя (что определяется как пьянство), и алкоголики. Ученые сравнили степень метилирования PER2 и POMC у этих групп населения. При метилировании, что является формой эпигенетической регуляции, к ДНК присоединяются метильные группы, что изменяет активность генов.

Оказалось, что при пьянстве и алкоголизме наблюдается повышенный уровень метилирования, подавляющего работу генов и снижающего скорость, с которой эти гены производят белки. Чем больше человек употреблял спиртное, тем сильнее были изменения. Кроме того, после просмотра картинок, изображающих стрессовую ситуацию, люди с тягой к алкоголю испытывали большее желание выпить.