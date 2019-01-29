Алкоголь вызывает привыкание, повреждая ДНК

Длительное злоупотребление алкоголем приводит к повреждениям ДНК. В результате у человека развивается еще более сильная зависимость, выяснили ученые из Рутгерского университета (США).

В своем исследовании они сосредоточились на двух генах: PER2, который влияет на биологические часы организма, и POMC, который регулирует реакции на стресс, сообщает Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Работу генов проследили на примере трех групп: умеренно выпивающих, любителей выпить и запойных алкоголиков.

Оказалось, что у представителей двух последних категорий из-за спиртного менялся процесс метилирования, то есть модификации молекулы ДНК. Также снизилась скорость производства белков. Чем чаще человек пил, тем более выраженными становились отклонения.

Тесты также показали, что эти изменения вызывали еще большую тягу к алкоголю.

Авторы исследования отметили, что новые данные могут помочь в разработке терапии против алкоголизма. Кроме того, у ученых появились генетические «биомаркеры», которые указывают на повышенный риск запоев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году от причин, связанных со спиртным, умерли три миллиона человек — это 5% от общего количества смертей в мире. Также по этой причине было получено 5,1% заболеваний и травм.

Ранее американские ученые выяснили, как можно блокировать зону мозга, отвечающую за опьянение. Совершить открытие им помогли опыты с мухами-дрозофилами.