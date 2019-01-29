Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию

В департаменте здравоохранения Москвы назвали фейком появившуюся в СМИ информацию о запрете на госпитализацию.

«В ряде интернет-изданий появилась информация о якобы имеющемся на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им А. С. Пучкова запрете для медицинской эвакуации пациентов или ее ограничении. Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Использованные в интернет-статье фотографии якобы распространенных на Станции материалов «Меры по снижению госпитализации» являются фальсификацией», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы во вторник.

По словам собеседника агентства, решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи, прибывший на вызов.

Как сказали в пресс-службе, все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются.