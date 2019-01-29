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Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию 

BFM.RU + ещё 8 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
В департаменте здравоохранения Москвы назвали фейком появившуюся в СМИ информацию о запрете на госпитализацию.
«В ряде интернет-изданий появилась информация о якобы имеющемся на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им А. С. Пучкова запрете для медицинской эвакуации пациентов или ее ограничении. Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Использованные в интернет-статье фотографии якобы распространенных на Станции материалов «Меры по снижению госпитализации» являются фальсификацией», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы во вторник.
По словам собеседника агентства, решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи, прибывший на вызов.
Как сказали в пресс-службе, все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются.
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Новости , Экономика , Правительство Москвы , Интерфакс
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