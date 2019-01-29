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Найден способ защитить организм от рака 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых нашла способ реактивировать Т-клетки, которые были истощены в борьбе с раковой опухолью. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Известно, что одной из причин, из-за которых иммунная система человека не способна справиться с раком, является то, что опухоль-инфильтрирующие лимфоциты теряют энергию при атаке на злокачественные клетки. Это происходит из-за того, что новообразование эффективнее поглощает глюкозу, лишая Т-клетки ресурсов. Иммунитет какое-то время сражается с опухолью, однако затем перестает это делать, позволяя ей расти дальше.
Исследователи выяснили, что причиной истощения лимфоцитов является снижение в них количества энолазы 1 — фермента, играющего роль в гликолизе, то есть процессе окисления глюкозы. В результате наблюдается десятикратное уменьшение темпов окислительного фосфорилирования, при котором энергия запасается в виде молекул АТФ. Чтобы избежать этого, ученые заставили клетки поглощать пируват — конечный продукт гликолиза. Это привело к росту энергии в лимфоцитах и их активации.
На основе результатов исследования ученые создали комбинированный препарат из ингибиторов контрольных точек (веществ, отменяющих подавление иммунитета), который протестировали на мышах. У животных наблюдалась активация лимфоцитов и замедление роста опухоли. В будущем планируются эксперименты с участием людей.
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