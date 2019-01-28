Названы страны с высокой смертностью из-за питания

В современном мире достаточно много соблазнов, часть которых заключается в злоупотреблении фастфуда и едой быстрого питания, а также всевозможными сладостями, негативно влияющими на здоровье людей.

Ожирение является не единственной опасностью сопровождающей людей, которые строят свой рацион неправильным образом и врачи опасаются, что с каждым годом количество опасных заболеваний будет только расти и эта проблема будет затрагивать даже те страны, которые ранее не считались опасными с этой точки зрения. Кроме того, неправильный рацион у людей может послужить причиной для летального исхода и британские специалисты составили свой рейтинг, где это происходит чаще всего.

Удивительно, что первое место заняла не Америка, где часто отсутствует культура питания и люди любят употреблять пищу на ходу и вместо полноценных обедов и ужинов они покупают себе гамбургер или пиццу, запив свой перекус солидной порции вредной газировки.

На первое место по смертности из-за неправильного питания эксперты поставили Узбекистан, а далее следуют Туркменистан и Киргизия.

Довольно интересно, что это наши бывшие союзные страны, входившие в состав СССР, а как известно, в союзе была развита культура спорта и питания.

Следующими в списке идут Украина, Азербайджан, Молдавия, Белоруссия, Казахстан. Интересно, что десятку в этом списке замыкает наша страна, где в последнее время заметно увеличение торговых точек с фастфудом и большой ажиотаж у молодёжи, которая часто не думает о правильном питании и ест что попадется под руку.

Что касается Европы, то наибольший риск смертности в Германии. А всего по данным экспертов за 2016 год в Европе погибло более 2-х миллионов человек и причина кроется именно в продуктах питания. Учёные назвали 2 страны, в которых люди наиболее правильно питаются и ими стали Израиль и Испания. Может стоит чаще задуматься над тем, что мы употребляем в пищу?