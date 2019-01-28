В безлюдном районе Арктики обнаружили супербактерии

Супербактерии добрались до Арктики. Ученые обнаружили их в регионе, который считался одним из последних уголков дикой природы на Земле.

Бактерии, невосприимчивые к большинству современных лекарств, выявили в пробах из Конгсфьордена, Шпицберген. Эти виды были открыты в 2008 году в Индии, и они практически не встречались вне больничных стен, сообщает Environment International.

Устойчивость микроорганизмов появилась благодаря гену blaNDM-1. Предполагается, что образцы попали на Шпицберген вместе с птичьим пометом, либо их занесли люди. Бактерии прижились, так как они способны делиться с «собратьями» фрагментами своего генетического кода.

Всего через три года после того, как ген blaNDM-1 обнаружили в городских водоемах Индии, он преодолел тысячи километров и добрался до полюса, где влияние человека на природу было минимальным.

Всего ученые проанализировали сорок образцов почвы и выявили там 131 антибиотико-резистентный ген.

В 60% образцов присутствовал blaNDM-1, в 100% — ген, обеспечивающий невосприимчивость бактерий к противотуберкулезным препаратам.

Авторы исследования подчеркнули, что проблема «супербактерий» становится все более актуальной. Она возникла благодаря бесконтрольному использованию антибиотиков, из-за чего те в определенный момент перестают действовать, а также применению лекарств в животноводстве. Стоки, насыщенные сверх-устойчивыми бактериями, попадают в водоемы, реки и моря и распространяются на огромные территории.

Поиск средства против таких бактерий только начался. На разработку препаратов могут уйти годы, а то и десятилетия.

Между тем время играет против человечества. Эксперты подсчитали, что уже сейчас от вызванных «супербактериями» инфекций только в Европе ежегодно погибает около 25 000 человек. К 2050 году эта цифра может возрасти до десяти миллионов в год. Не исключено, что планета вернется в «темные годы» Средневековья, когда самая простая операция будет сопряжена с риском для жизни.