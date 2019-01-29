Парень спас женщину приемами из сериала 

21-летний Кросс Скотт из Аризоны заметил на дороге медленно движущийся автомобиль. Парень пригляделся — водитель, женщина, была без сознания. Кросс остановил машину с помощью булыжника — парень положил его под колеса машины.
После этого к машине подбежали другие очевидцы и вызвали службу спасения. Скотт разбил окно камнем и разблокировал водительскую дверь.
Парень не смог почувствовать у пострадавшей пульс, а потом вспомнил сцену из культового комедийного сериала «Офис». В ней персонаж Майкл Скотт делает непрямой массаж сердца тренировочному манекену. После проведения реанимации парень сказал:
«Я никогда не готовился к реанимации. Я не понимал, что делаю».
anews.com
В сериале говорилось, что для того чтобы правильно нажимать на грудь пострадавшего нужно напевать песню группы Bee Gees’ «Staying Alive». Тогда ритм нажатий будет верный. У молодого человека все получилось — через минуту женщина пришла в себя, ее забрали в больницу.
Ученые считают что песен, под которые можно сделать непрямой массаж сердца очень много. В списке есть Gorillaz, The Rolling Stones, Radiohead, Pink Floyd, Мадонна, Уитни Хьюстон, Игги Поп, Синатра, Том Уэйтс и другие.