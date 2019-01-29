Парень спас женщину приемами из сериала

21-летний Кросс Скотт из Аризоны заметил на дороге медленно движущийся автомобиль. Парень пригляделся — водитель, женщина, была без сознания. Кросс остановил машину с помощью булыжника — парень положил его под колеса машины.

После этого к машине подбежали другие очевидцы и вызвали службу спасения. Скотт разбил окно камнем и разблокировал водительскую дверь.

Парень не смог почувствовать у пострадавшей пульс, а потом вспомнил сцену из культового комедийного сериала «Офис». В ней персонаж Майкл Скотт делает непрямой массаж сердца тренировочному манекену. После проведения реанимации парень сказал:

«Я никогда не готовился к реанимации. Я не понимал, что делаю».

anews.com

В сериале говорилось, что для того чтобы правильно нажимать на грудь пострадавшего нужно напевать песню группы Bee Gees’ «Staying Alive». Тогда ритм нажатий будет верный. У молодого человека все получилось — через минуту женщина пришла в себя, ее забрали в больницу.