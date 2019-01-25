Сколько россиян умышленно заражают ВИЧ

Ежегодно полицией фиксируются порядка 100 преступлений по статье об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. Так, в 2018 году были выявлены 130 человек, совершивших аналогичные правонарушения, в 2017 — 129. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе МВД России. При этом эксперты утверждают, что статистика едва ли отражает реальную картину. Большинство пострадавших просто не обращаются в полицию, боясь огласки. News.ru выяснял, сложно ли в судебном порядке наказать виновного в заражении и получить с него денежную компенсацию.

Несмотря на то, что 23 января руководитель Роспотребнадзора , главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости ВИЧ в 2018 году на 2%, общую картину по распространению болезни в стране трудно назвать благоприятной. По официальным данным, количество ВИЧ-инфицированных россиян практически достигло 1 млн человек. При этом, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский неоднократно заявлял, что по факту заболевших может быть гораздо больше — от 1,3 млн до 1,5 млн человек.

Умышленное заражение ВИЧ в России является уголовным преступлением, за которое можно получить срок до восьми лет лишения свободы. Согласно статье 122 УК РФ, наказание грозит тем, кто знал о своём положительном статусе, но скрыл его от партнёра, также за заведомое поставление другого лица в опасность заражения и за инфицирование при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. При этом если человек не знает о своем заболевании, то уголовной ответственности он не несёт. Грозит уголовная ответственность и за умышленное заражение венерическим заболеванием (121 статья УК РФ), но такие случаи органы правопорядка фиксируют значительно реже: в 2017 выявлены 5 преступников, в 2018 — один, также сообщили News.ru в МВД России

Чаще всего вирус иммунодефицита передаётся половым путём, во время беременности или грудного вскармливания от матери к ребенку и через необработанные надлежащим образом медицинские или косметические предметы, если ими уже пользовался заражённый человек.

Как правило, ВИЧ диагностируют на второй стадии развития заболевания. То есть от момента заражения может пройти более шести месяцев и до нескольких лет. Именно поэтому, когда человек узнаёт о своём статусе, он не всегда с уверенностью может сказать, в какой момент произошло заражение и было ли оно умышленным или случайным. Именно поэтому в полицию обращаются далеко не все, предположил в разговоре с News.ru юрист Александр Толмачев

«Чаще всего доказать умышленность и вину человека, который заразил, очень сложно. Особенно если заражение произошло в медицинском учреждении. И пострадал один человек, а не несколько. Но в некоторых случая, когда человек точно знает, когда он был инфицирован, можно не только наказать виновного, но и отсудить внушительную компенсацию, которая покроет издержки на лечение и моральный вред. Существенным фактором здесь будет являться то, что заболевание неизлечимое», — считает эксперт.

Выявить от кого заразился человек можно с помощью лабораторных анализов, рассказал News.ru старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин.

«Установить один ли вирус у двух человек не сложно, есть определённые исследования, которые показывают, насколько близки эти вирусы», — констатировал специалист.

По его словам, выяснять или нет, от кого произошло заражение, решает сам инфицированный. Врач после постановки диагноза может только рекомендовать связаться с человеком, от которого могло передаться заболевание. Часто люди, боясь огласки, не обращаются в полицию, даже если есть подозрение, что заражение было умышленным, предположил он.

«Обычно в полицию обращаются если имело место быть какое-то насилие или что-то в таком духе, либо может быть в медицинских учреждениях произошло заражение. Но насчёт заражения в поликлинике — это достаточно сложно доказать, нужно проводить расследование. В основном на медучреждение падает подозрение, если заразился ребёнок. У детей практически нет другого способа заражения, поскольку они наркотики не употребляют, половых контактов нет. Но здесь тоже можно доказать, что в таком-то учреждении заражение произошло, но что по вине конкретного медицинского работника — это тоже достаточно сложно», — сообщил эпидемиолог.