Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ есть и не толстеть 

Дни.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ученые обнаружили ген, который не позволяет его обладателю набирать лишний вес. Исследователи рассчитывают разработать на его основе новые методики борьбы с ожирением.
Ошибка в генетическом коде, заставляющая людей быстро набирать вес и приводящая к ожирению, была известна ученым. Теперь же исследователи обнаружили обратный генетический фактор, который позволяет некоторым представителям человеческого рода оставаться стройными, независимо от образа жизни.
Исследователи взялись за изучение генов, отвечающих за метаболизм, пытаясь ответить на вопрос: почему одни люди не набирают вес, питаясь калорийными продуктами, а другие боятся даже понюхать шоколадку или гамбургер в страхе перед ожирением?
Сотрудники Кембриджского университета сравнили образцы ДНК 14 тысяч человек. Из них около 10 тысяч имели нормальный вес, 2 тысячи пациентов страдали ожирением, а еще 1600 человек были худыми. Причем последние не страдали расстройств пищевого поведения и заболеваний, способных вызвать худобу, а также не делали операций или процедур для снижения веса.
Исследователи обнаружили не только уже известные генетические "ошибки", связанные с предрасположенностью к ожирению — но и новые области генома, связанные с худобой. У худых же участников риск ожирения был снижен из-за отсутствия "генов ожирения" и присутствия "генов худобы".
Ученые считают, что так называемая наследуемость худобы встречается почти с той же частотой, что и наследуемость ожирения (28% и 32% случаев соответственно). По итога своего исследования ученые намерены создать новые стратегии лечения ожирения, которое сегодня уже достигло масштабов эпидемии, напоминает "Вести. Наука".
Дни.ру: последние новости
В Нижнем Тагиле зарегистрирована вспышка свиного гриппа Известный российский режиссер умер после продолжительной болезни Раскрыта опасность зубной нити
Комментарии
Новости
Читайте также
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Советы, которые помогут сохранить здоровье
ЗОЖ
Эксперты рассказали, как правильно ходить
ЗОЖ
08:48
Как спастись от гриппа
Болезни и лекарства ЗОЖ
06:20
Как избавиться от зубной боли
ЗОЖ Народная медицина
04:09
Странные факты о человеческом организме
Наука
05:56
Что думают врачи о народной медицине
Народная медицина Наука
03:36
Кому нельзя нырять в прорубь
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение