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Врачи спасли пациента, запустив сердце через 2 часа 

Рамблер 3 часа назад
Китайские врачи смогли вернуть к жизни пациента, который пребывал в состоянии клинической смерти в течение 150 минут. Более двух часов медики делали непрямой массаж сердца и смогли его запустить. Репортаж CCTV о настойчивых врачах и пациенте, который хотел выжить, доступен на одном из китайских сервисов.
Чудесное спасение произошло 2 января в больнице при Университете традиционной китайской медицины в китайской провинции Ляонин. Как сообщает Daily Mail, сердечно-легочной реанимацией занимались 20 врачей, они по очереди пытались запустить сердце мужчины по имени Чжан и не останавливалась ни на секунду. За 150 минут, которые длилась клиническая смерть, врачи выполнили почти 15 тысяч надавливаний на грудную клетку.
Рекомендованное время реанимационных мероприятий в Китае составляет 50 минут. Но в этом случае врачи сделали исключение и продолжили реанимировать пациента, так как медицинские аппараты показывали незначительную сердечную деятельность. Это давало призрачный шанс, и врачи его не упустили.
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