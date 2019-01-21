Роспотрбенадзор рассказал о заболеваемости корью

По сообщениям ведомства, основной источник заболевания находится в Европе.

Роспотребнадзор обнародовал свежие данные о заболевании корью в России. По данным ведомства, в стране остается стабильная ситуация, несмотря на определенное увеличение числа заболевших. Роспотребнадзор отмечает, что основные источники кори находится в Европейском регионе, в частности — Украине и Грузии. Известно о 37 смертельных случаях. Также вспышки зафиксированы в Польше, Греции, Черногории, Румынии и других странах.

Случаи кори в России регистрируется, преимущественно, среди не привитых лиц, которые не получили прививки в связи с отказом, медицинскими противопоказаниями или при отсутствии постоянного места жительства,

— сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что предотвратить заражение корью можно с помощью своевременной вакцинации. В России 80% случаев заболевания не имеют распространения благодаря высокой иммунной прослойке и своевременно проводимым мероприятиям. Показатель заболеваемости корью в нашей стране по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 миллион населения. Напомним, что корь нередко протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям, инвалидизации и даже гибели больного.