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Роспотрбенадзор рассказал о заболеваемости корью 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: Vostock Photo
По сообщениям ведомства, основной источник заболевания находится в Европе.
Роспотребнадзор обнародовал свежие данные о заболевании корью в России. По данным ведомства, в стране остается стабильная ситуация, несмотря на определенное увеличение числа заболевших. Роспотребнадзор отмечает, что основные источники кори находится в Европейском регионе, в частности — Украине и Грузии. Известно о 37 смертельных случаях. Также вспышки зафиксированы в Польше, Греции, Черногории, Румынии и других странах.
Случаи кори в России регистрируется, преимущественно, среди не привитых лиц, которые не получили прививки в связи с отказом, медицинскими противопоказаниями или при отсутствии постоянного места жительства,
— сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что предотвратить заражение корью можно с помощью своевременной вакцинации. В России 80% случаев заболевания не имеют распространения благодаря высокой иммунной прослойке и своевременно проводимым мероприятиям. Показатель заболеваемости корью в нашей стране по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 миллион населения. Напомним, что корь нередко протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям, инвалидизации и даже гибели больного.
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Новости , Роспотребнадзор
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