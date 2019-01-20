Ученые обнаружили причину появления шизофрении

Ученые Университетского колледжа Лондона нашли гены, способствующие развитию симптомов шизофрении. Для открытия был использован генетический материал девяти тысяч человек.

Объектом исследования стал NMDA-рецептор. Ранее ученые уже обнаружили, что блокирующие его препараты, а также атакующие антитела вызывают симптомы шизофрении. По предположению профессора Дэвида Кертиса, должны существовать гены, снижающие активность NMDA-рецептора и, соответственно, увеличивают риск развития шизофрении.

Ученые изучили ДНК четырех тысяч больных шизофренией и пяти тысяч психически здоровых людей и выделили несколько вариантов, которые могут нарушить работу генов, кодирующих NMDA-рецептор — это гены GRIN1, GRIN2A и GRIN2B. В результате проведенных анализов полученные комбинации сравнили с генетическими данными исследуемых людей. Выяснилось, что такие варианты чаще всего встречаются у людей с шизофренией.

— Если мы сможем убедительно продемонстрировать, каким образом функция рецептора нарушена, то это должно стимулировать попытки разработать новые лекарства, предназначенных для этой системы, что, как мы надеемся, приведет к более безопасному и более эффективному лечению, — рассказал профессор Дэвид Кертис.

В дальнейшем ученые намерены продолжить исследования и изучить более 30 тысяч людей, страдающих шизофренией. Результаты открытия опубликованы в издании EurekAlert!