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Ученые узнали, как «отключить» реакцию на боль 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Ученые из Стэнфордского университета нашли у мышей в одной из частей миндалевидного тела, находящегося в мозгу и отвечающего за анализ негативных эмоциональных реакций, скопление нейронов. Именно они отвечают за эмоциональное реагирование на боль, передает Science Daily.
По заявлению специалистов, эмоциональная боль, в отличие от физической, плохо изучена научным сообществом. Эмоциональная реакция предупреждает организм об опасности, которую несет с собой тот или иной источник, и посылает сигнал о необходимости избежать боль.
Ученые разработали специальный аппарат, который прикрепляли к голове грызунов. Устройство фиксировало работу мозга в неприятных для мышей ситуациях. Так, подопытные предпринимали попытки не взаимодействовать с каплями горячей воды, даже которые не могли причинить вред здоровью.
Однако в миндалине начинался процесс, который характерен эмоциональному восприятию боли. Нейроны игнорировали приятные и враждебные условия, однако «оживали» в ответ на источник боли.
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