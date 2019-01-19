Ученые узнали, как «отключить» реакцию на боль

Ученые из Стэнфордского университета нашли у мышей в одной из частей миндалевидного тела, находящегося в мозгу и отвечающего за анализ негативных эмоциональных реакций, скопление нейронов. Именно они отвечают за эмоциональное реагирование на боль, передает Science Daily.

По заявлению специалистов, эмоциональная боль, в отличие от физической, плохо изучена научным сообществом. Эмоциональная реакция предупреждает организм об опасности, которую несет с собой тот или иной источник, и посылает сигнал о необходимости избежать боль.

Ученые разработали специальный аппарат, который прикрепляли к голове грызунов. Устройство фиксировало работу мозга в неприятных для мышей ситуациях. Так, подопытные предпринимали попытки не взаимодействовать с каплями горячей воды, даже которые не могли причинить вред здоровью.

Однако в миндалине начинался процесс, который характерен эмоциональному восприятию боли. Нейроны игнорировали приятные и враждебные условия, однако «оживали» в ответ на источник боли.