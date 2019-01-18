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Ученые смогут повышать уровень «хорошего» холестерина 

ИД «Собеседник» 11 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Открытие в области холестеринового белка дает надежду на создание так называемых «умных» лекарств.
Учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее совершили уникальное открытие в области переноски холестерина в клетках, с помощью которого можно создать новые препараты для повышения уровня этого вещества в организме. Кроме того, данное открытие можно использовать и при разработке новой стратегии лечения рака.
До последнего дня все препараты, включая и наиболее распространенные средства против холестерина статины, нацеливались на так называемый «плохой» холестерин, или липопротеины низкой плотности. Они делают это за счёт подавления синтеза холестерина в печени, что снижает риск инфарктов и инсультов.
Статины действительно уменьшают уровень «плохого» холестерина, но при этом совершенно не повышают показатели холестерина «хорошего», или липопротеинов высокой плотности. Более того, в распоряжении науки вообще нет препаратов, которые могли бы это делать. Австралийские ученые готовы изменить данную ситуацию, поскольку они смогли обнаружить белок, который отвечает за транспорт холестерина в клетках.
Речь идёт о молекуле под названием ORP2, которая забирает холестерин из органелл животных клеток и доставляет его на поверхность клеточной мембраны, где он используется в качестве структурного материала для обеспечения силы и гибкости клетки. До 90% клеточного холестерина находится в мембране клеточной плазмы, как подчеркивают авторы открытия.
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