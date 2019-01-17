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Пластик обнаружили в кишечнике людей из 8 стран 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В общественном сознании опасность пластика перестала быть мнимой. Сегодня только самые упрямые отрицают масштаб «пластиковой» угрозы для планеты и человека. Австрийские ученые пошли дальше. Они провели больше исследование, которое подтвердило худшие ожидания — пластик научился проникать в организм человека.
В исследовании приняли участие добровольцы из Австрии, Италии, Финляндии, Японии, Голландии, Польши, России и Великобритании. В течение недели они вели дневники, в которых описывали то, что употребляют в пищу. В меню большинства была рыба и морепродукты, абсолютно все пили воду из пластиковых бутылок.
По окончании эксперимента добровольцы сдали анализы. В образцах фекалий каждого из них были найдены микрочастицы пластика, в некоторых даже до девяти видов. Среди них — полипропилен и полиэтилен, широко использующиеся в промышленности. Именно из них делаются пакеты, упаковки, игрушки, гаджеты.
Это первое исследование, которое доказало, что пластик несет не только внешнюю, но и внутреннюю угрозу для человека. Теперь ученые задаются вопросом, способен ли пластик причинить реальный вред здоровью. Филиппа Швабль, один из руководителей эксперимента, уверен, что может. Пластик попадает не только в пищевод, но и в кровоток человека, и может достигать, например, печени.
Ученые делают неутешительный прогноз: пластик может быть обнаружен в организме у 50% населения планеты. При этом некоторые уверены в том, что он попадает не только через пищу, но и через синтетические ткани — полиэстер и акрил, из которых сегодня делается большинство вещей.
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