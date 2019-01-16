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Медики определили, какая эпидемия угрожает миру 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Медики определили, какая эпидемия угрожает миру
Последние исследования ученых поразили общественность угрозой эпидемии слепоты в ближайшем будущем.
К этому выводу они пришли в результате анализа образа жизни современных детей и его последствий. Дело в том, что с каждым годом у детей все раньше происходит знакомство с компьютером и различными гаджетами.
Дети проводят за экранами рекордное количество времени, что самым негативным образом сказывается на сетчатке глаза и приводит к ее разрушению.
Ученые провели аналогичный эксперимент, используя для этого лабораторных крыс. Их помещали под соответствующее светодиодное освещение. При этом одну группу животных поместили под фильтры, а других — нет. Те крысы, которые не были защищены фильтром, спустя 3 месяца оказались перед угрозой клеточной смерти в сетчатке, которая увеличилась на 23%. В результате могло полностью пропасть зрение.
К другим негативным последствиям от чрезмерного времени, проведенного за монитором, относится сухость глаз.
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Новости , Болезни и лекарства
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