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Назван надежный способ предотвратить преждевременную смерть 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Ученые Колумбийского университета в США определили способ снижения риска преждевременной смерти у людей, ведущих малоактивный образ жизни. Оказалось, что физическая активность любой интенсивности, заменяющая собой 30 минут сидения за столом или на диване, оказывает значительный положительный эффект на здоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи проанализировали данные восьми тысяч человек среднего и пожилого возраста, принявших участие в национальном исследовании расовых и национальных различий в частоте инсульта с 2009 по 2013 годы. Добровольцы носили устройства, которые регистрировали продолжительность и интенсивность их физической активности в течение четырех дней. Ученые рассчитали показатели смертности вплоть до 2017 года.
Результаты показали, что 30 минут физической активности низкой интенсивности уменьшают риск преждевременной смерти на 17 процентов. Более интенсивные нагрузки снижают риск на 35 процентов. Однако даже одна или две минуты активного отдыха способны значительно улучшить здоровье. По словам ученых, вредные последствия от работы, требующей долгого сидения за столом, могут быть легко компенсированы легкими разминками через каждые полчаса.
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