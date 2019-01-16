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Ученые заменят раковые клетки на жир 

Аргументы Недели + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Аргументы Недели
Учёные из Швейцарии смогли превратить раковые клетки в жировые. Новый метод уже прошёл успешные испытания на мышах. Исследователи собираются продолжать работу в этом направлении.
Исследователи из Базельского университета попробовали трансформировать раковую клетку на таком этапе её формирования, когда она является наиболее уязвимой, сообщает Мир24. Для достижения поставленной цели они использовали препараты, которые воздействуют на рецепторы, а также подавляют рост раковых клеток. В результате часть раковых клеток переродилась в жировые, а рост злокачественной опухоли замедлился.
Учёные пока не уверенны, что такая методика подойдёт при лечении людей, но намерены продолжать свои эксперименты.
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