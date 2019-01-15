Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые создали пластырь от беременности 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва24
Противозачаточный препарат длительного действия для женщин разработали ученые из Технологического института Джорджии (США). О изобретении сообщается в журнале Nature Biomedical Engineering.
Препарат внешне представляет собой пластырь. Активное вещество доставляется в организм с помощью микроигл, которые изначально создавались для безболезненного введения вакцин. При нанесении пластыря на кожу, микроскопические иглы разрываются, а биоразлагаемые полимеры медленно высвобождают левоноргестрел (противозачаточное средство). В итоге у женщины нарушается менструальный цикл.
Пока новинка проверена только на животных, но вскоре ученые рассчитывают провести тесты и на людях. Также в планах разработчиков увеличить срок действия пластыря до полугода.
Ранее акушер-гинеколог Лариса Илюхина рассказала порталу Москва 24 о мифах и правде современных методов контрацепции.
Москва24: последние новости
Онкологи назвали семь симптомов развития рака Ученые нашли вещество, предотвращающее метастазы при раке груди Главный онколог Минздрава предрек рост числа пациентов
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биологи узнали, как гормоны влияют на акне
Появилась новая теория работы головного мозга
Редкую болезнь приняли за одержимость
Онкологи назвали семь симптомов развития рака
Ученые рассказали, как избежать сердечных приступов
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
10:19
Болезни, которые дарят людям суперспособности
Болезни и лекарства
04:57
Что происходит с костями при переломе
Новости
10:03
Секретные точки на теле человека
Народная медицина
08:01
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
ЗОЖ Наука
11:20
Когда появятся технологии бессмертия
Наука
05:20
Как научиться засыпать мгновенно
ЗОЖ
11:35
Особенности, которые природа подарила единицам
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение