Неожиданное заявление о влиянии гаджетов

Ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что гаджеты не так страшны для психики подростков.

Споры о том, что злоупотребление гаджетам напрямую отражается на психическом здоровье детей и подростков ведутся уже давно. И пока одни исследователи утверждают, что они приносят только вред, сотрудники Оксфордского университета пришли к неповинному выводу. По сообщениям ученых, гаджеты влияют на психику подростков не более, чем употребление молока или картофеля. Подтверждали эту информацию триста пятьдесят пять тысяч человек, принявших участие в исследовании. Все подростки были рождены в начале 2000-х годов. Ученые анализировали самочувствие ребят, их уровень одиночества и попытки навредить себе.

В итоге в ходе исследования выяснилось, что связь между использованием гаджетов и психическим состоянием подростков действительно есть, но она очень мала. Ученые рассчитали, что этот показатель равен всего 0,4%. Примерно такие же цифры дает употребление молока, картофеля и ношение очков. По-настоящему негативное влияние на психическое здоровье детей оказывают курение, наркотические средства, давление общества и драки. Эксперты отметили, что в развитии подростков надо исследовать все факторы, а не демонизировать исключительно гаджеты, — сообщается в статье издания Nature Human Behaviour.