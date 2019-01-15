Как заставить свой мозг работать на 100%

Многие люди ошибаются, когда думают, что они думают. Они мыслят перифериями мозга, тогда как для максимальной мыслительной активности нужно заставлять работать лобные доли.

Что такое лобные доли?

Лобные доли мозга расположены чуть повыше глаз, сразу за лобной костью. Последние исследования доказали, что именно лобные доли можно назвать «венцом творения» нервной системы человека. В ходе эволюции наш мозг увеличился в среднем в три раза, тогда как лобные доли — в шесть раз.

Интересно, что в неврологической науке начала ХХ века превалировала довольно наивная точка зрения: исследователи считали, что лобные доли не играют никакой роли в работе мозга. Их презрительно называли бездействующими.

Подобные представления не позволяли понять значение лобных долей, которые в отличие от других отделов мозга не связаны ни с какими легко определяемыми узкими функциями, присущими другим, более простым областям коры головного мозга, например сенсорным и моторным.

Более поздние исследования доказали, что именно лобные доли координируют действия других нейронных структур, поэтому лобные доли также называют «дирижером головного мозга».

Только благодаря им весь «оркестр» способен «играть» слаженно. Нарушение же в работе лобных долей мозга чревато серьезными последствиями.

Почему их важно развивать?

Лобные доли регулируют поведение высшего порядка — определение цели, постановку задачи и поиски путей её решения, оценку результатов, принятие сложных решений, целеустремлённость, лидерство, ощущение своего Я, самоидентификацию. Повреждение лобных долей мозга может привести к апатии, безразличию, инертности.

В те времена, когда неврологические синдромы лечили преимущественно при помощи лоботомии, было замечено, что у человека после поражения лобных долей может сохраниться память, сохраниться моторика, но может полностью пропасть любая мотивация и понимание социальной обусловленности действий. То есть человек после лоботомии мог выполнять свои функции на рабочем месте, но он просто не шел на работу, поскольку не видел в этом необходимости.

Вне зависимости от склада ума, характера и предпочтений, кора лобных долей имеет встроенные функции, которые есть по умолчанию: концентрация и произвольное внимание, критическое мышление (оценка действий), социальное поведение, мотивация, постановка целей, разработка плана достижения целей, контроль выполнения плана. Лобные доли мозга считаются средоточием процессов, лежащих в основе произвольного внимания.

Нарушение их работы подчиняет действия человека случайным импульсам или стереотипам. При этом заметные изменения затрагивают и саму личность пациента, а его умственные способности неизбежно снижаются. Особенно тяжело сказываются такие травмы на личностях, основа жизни которых — творчество, — создавать что-то новое они уже не в состоянии.

Когда в научных исследованиях стал применяться метод позитронно-эмиссионной томографии, Джоном Дунканом (нейропсихологом из Отделения наук о мозге в Кембридже, в Англии) именно в лобных долях был обнаружен так называемый «нервный центр интеллекта».

Основные пути развития

Для развития лобных долей мозга, которые у большинства людей в повседневной жизни находятся как бы в «спящем режиме», есть множество методик.

Во-первых, нужно выполнять упражнения, усиливающие кровоснабжение мозга. Например, играть в настольный теннис.

В Японии проводилось исследование, показавшее, что 10 минут занятий пинг-понгом значительно увеличивают кровообращение в лобной коре.

Крайне важна диета. Нужно есть чаще, но понемногу, поддерживать уровень сахара в крови сложными углеводами, нежирными белками и полезными (ненасыщенными) жирами. Нужно проводить работу над вниманием и тренировать способность его удерживания на протяжение долгого времени.

Важной составляющей тренировки лобных долей является планирование и четкое целеполагание. Поэтому хорошо научиться составлять список дел, график работы. Это будет тренировать лобные доли. Также хорошо помогает в этом деле решение несложных арифметических упражнений, ребусов. В общем и целом, нужно заставлять мозг работать, чтобы он не пребывал в спящем состоянии.

Медитация

Теперь по порядку.

Для развития лобных долей полезна медитация. Это доказывают многочисленные исследования. Так, в исследовании, проведенном специалистами из Гарвардского университета , 16 человек в течение 8 недель занимались в Массачусетском университете по специально разработанной программе медитации.

За две недели до и через две недели после программы исследователи просканировали мозг участников с помощью МРТ.

Добровольцы каждую неделю ходили на занятия, где их обучали медитации, целью которой являлось безоценочное осознание своих ощущений, чувств и мыслей. Кроме того, участникам выдали аудиоуроки по медитативной практике и попросили записывать, сколько времени они проводили, занимаясь медитацией.

Участники эксперимента медитировали в среднем по 27 минут каждый день. Согласно результатам теста, за 8 недель у них повысился уровень осознанности. Кроме того, у участников увеличилась плотность серого вещества в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память и обучение, и в структурах мозга, связанных с самосознанием, состраданием и самоанализом.

Также у добровольцев из экспериментальной группы снизилась плотность серого вещества в миндалине, зоне мозга, связанной с беспокойством и стрессом.

Исследователи из медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, также изучавшие связь между возрастом и серым веществом в двух группах людей, пришли к вывыоду, что медитация помогает сохранить объем серого вещества мозга, в котором содержатся нейроны. Ученые сравнили мозг 50 человек, которые медитировали в течение многих лет, и 50 человек, которые никогда этим не занимались.

Доктор философии Ричард Дэвидсон из Университета Висконсина в ходе своих исследований пришел к выводу, что во время медитации левая часть префронтальной коры головного мозга показывает повышенную активность.

Молитва

Молитва, как и медитация, способна улучшить способности мозга. Доктор медицинских наук Эндрю Ньюберг, руководитель исследований в Myrna Brind Center интегративной медицины в медицинском колледже и больнице университета Томаса Джефферсона , на протяжении десятилетий изучал невротическое влияние религиозного и духовного опыта.

Для того, чтобы изучить влияние молитвы на мозг, он вводил человеку во время молитвы безвредный радиоактивный краситель. По мере активации различных областей мозга, этот контраст перемещался туда, где активность была особенно сильной. На фото видно, что наибольшая активность во время молитвы наблюдается именно в лобных долях мозга.

Доктор Ньюберг пришел к выводу, что все религии создают неврологический опыт, и, хотя Бог невообразим для атеистов, для религиозных людей Бог так же реален, как и физический мир.

Ученые заключил: «Таким образом, это помогает нам понять, что интенсивная молитва вызывает специфический отклик клеток мозга, и эта реакция делает трансцендентный мистический опыт научным фактом, конкретным физиологическим явлением».

Изучение языков

Изучение второго языка в детстве дает преимущества на всю жизнь. Это отличная «подпитка для мозгов», которая улучшает мышление и память. Исследования показали, что двуязычные школьники обладают большими способностями в запоминании и усвоении информации, чем их одноязычные одноклассники. >Согласно результатам исследования, опубликованном в издании NeuroImage — изучение языков способствует росту гиппокампа.

Это часть лимбической системы головного мозга, которая отвечает за эмоции и память. Изучение иностранных языков в пожилом возрасте помогает отстрочить деменцию памяти и сократить вероятность болезни Альцгеймера.

Спорт

Как ни притягателен образ измученного недоеданием и долгим сидением за работой гения, стоит сказать, что он далек от правды. Умнейшие люди во все века посвящали значительную часть своего времени физическим упражнениям. Сократ был борцом, Кант в день в обязательном порядке проходил по Кенигбергу десяток километров, Пушкин был хорошим гимнастом и стрелком, Толстой занимался с гирями.

Ганеман, создатель гомеопатии, в своей автобиографии писал: «И здесь я не забывал заботиться физическими упражнениями и свежим воздухом о той самой силе и энергии тела, которая одна лишь способна противостоять нагрузке умственных упражнений».

Греческое понятие «калокагатии», когда ценность человека определяется сочетание как его духовного, так и физического развития было придумано не случайно. Физическая активность так же необходима мозгу, чтобы развиться, как и корпение над учебниками.

В 2010 году в журнале «Neuroscience» были описаны данные экспериментов над обезьянами. Те из них, кто делал физические упражнения, усваивали новые задачи и выполняли их в два раза быстрее чем те приматы, которые не делали зарядки.

Физические упражнения улучшают нейронные связи в мозгу, усиливают кровоток и способствуют более продуктивной работе мозга.

Солнечные ванны

Все прекрасно знают, что существуют вещества, стимулирующие работу мозга. Но не стоит думать, что все эти вещества запрещены законом или наносят вред нашему организму.

Прежде всего, набраться сил вашему мозгу помогут витамины. Американские исследователи из Национального Института Психического Здоровья доказали удивительную эффективность витамина D. Он ускоряет рост нервных тканей мозга.

Витамин D положительно влияет именно на лобные доли, которые отвечают в том числе за память, обработку и анализ информации. К сожалению, анализы доказали, что большинству взрослых людей сегодня не хватает витамина D. Между тем, получить нужную дозу не так уж сложно: витамин D вырабатывает наш организм под воздействием солнечных лучей. На крайний случай подойдет и солярий.

«Эффект Моцарта»

То, что музыка Моцарта положительно влияет на метаболизм организма и мозговую активность было доказано серией исследований. Сначала музыкой австрийского композитора «заряжали» одну группу растений, вторая тестовая группа росла без музыкального сопровождения. Результат был убедительным. Растения-меломаны созревали быстрее. Потом музыку Моцарта слушали лабораторные крысы, они быстро «умнели» и проходили лабиринт значительно быстрее, чем крысы из «тихой» группы.

Испытания на людях также проводились. Те, кто слушал Моцарта, в ходе эксперимента улучшили свои результаты на 62%, люди из второй группы — на 11%. Это явление было названо «эффектом Моцарта».

Установлено также, что прослушивание произведений гениального австрийца беременными женщинами положительно влияет на развитие плода и протекание беременности. Сделайте прослушивание Моцарта своим хобби. Достаточно слушать в день по 30 минут Моцарта, чтобы заметить результат уже через месяц.

Сон не только дарит покой нашему телу, он также позволяет «перезагрузиться» мозгу, по— новому взглянуть на стоящие перед ним задачи. Учеными из Гарвардского университета доказано, что после сна люди решали стоявшие перед ними задачи на 33% эффективнее, легче находили связи между объектами или явлениями. Ну и наконец, ученые доказали пользу дневного сна. Конечно, очевиднее всего она для детей: те малыши, которые спят между выполнением различных упражнений, делают их лучше и быстрее чем те, которые были лишены отдыха. Но и для взрослых дневной сон остается полезным и актуальным.