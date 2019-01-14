Что происходит с костями при переломе

Наши кости состоят на 60 процентов из минеральной части (кальций, фосфор и другие элементы) и на 30 процентов из органической (главным образом, коллаген). Ещё 10 процентов приходится на воду. Минеральные составляющие придают костям прочность, коллаген — эластичность. Кости могут выдержать значительную нагрузку, но, когда она превышает некий предел, кость ломается. Сломаться кость может не только от внешнего воздействия, но и от хронических заболеваний.

Что происходит с мышцами и сухожилиями при переломе? Могут ли сломанные кости срастись сами по себе? Что влияет на срок восстановления после перелома? Обо всём расскажет видео.